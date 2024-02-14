Тульский «Арсенал» арендовал полузащитника «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин продолжит карьеру в тульском «Арсенале».

- Желаем Максу успешно проявить себя в Туле, - говорится в сообщении московского клуба.

«Арсенал» арендовал 20-летнего хавбека до конца текущего сезона. В контракте нет опции выкупа футболиста. Контракт Лайкина со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. В первой части сезона он сыграл за «красно-белых» в трёх матчах, но не отметился результативными действиями.

Тульский «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 20 турах 35 очков.