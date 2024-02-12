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Тихонов сыграет за «Енисей» на Кубке ФНЛ против «БроукБойз»

12 Февраля 2024 • 10:47 Комментировать

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов сыграет за красноярскую команду на Кубке ФНЛ против «БроукБойз».

Об этом в своем телеграм-канале сообщил основатель и президент Медийной футбольной команды Дмитрий Егоров. Тихонов отметил, что у него проблемы с коленом, но ради популяризации футбола и шоу он выйдет на поле.

Матч пройдет 14 февраля и начнется в 12:00 по московскому времени.

Тихонов возглавил «Енисей» в январе этого года. После 20 туров его команда занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Тихонов ранее уже тренировал «Енисей» с 2016 по 2017 год.

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