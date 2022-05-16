Евсеев – о выходе «Шинника» в ФНЛ: «Вернулись в лучшую лигу мира»

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился эмоциями после ничейного матча против «Динамо» (Санкт-Петербург) (1:1) в рамках 18-го тура ФНЛ-2.

«Шинник» вернулся! Пока в ФНЛ. За сезон вернули команду в лучшую лигу мира. Спасибо всем, кто причастен. Всем, кто болел за нас. С победой, Ярославль!» - написал Евсеев в соцсетях.

Напомним, «Шинник» за четыре тура до конца сезона-2021/22 гарантировал выход в Футбольную национальную лигу. Евсеев возглавил команду летом 2021 года. Под его руководством «Шинник» сыграл 29 матчей, в которых одержал 23 победы, 3 раза сыграл вничью и столько же матчей проиграл.