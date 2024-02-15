«Спартак» рассчитывает на ушедшего в аренду Лайкина

Менеджер «Спартака» по футболистам в аренде Никита Баженов высказался о переходе полузащитника Максима Лайкина в тульский «Арсенал».

Сегодня стало известно о переходе 20-летнего футболиста в клуб из Тулы на правах аренды до конца сезона.

- Надеюсь, у него получится проявить себя в «Арсенале» и он вернется еще сильнее. Ему надо играть, - приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Баженов также отметил, что «Спартак» не стал прописывать опцию выкупа футболиста, так как рассчитывает на него в будущем.

Соглашение Лайкина со «Спартаком» рассчитано до 2026 года. На его счету всего три игры за «Спартак» без результативных действий.

«Спартак» в нынешнем сезоне занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 30 очков. В первом матче после зимней паузы «красно-белые» на выезде сыграют с «Зенитом». Встреча пройдет 2 марта.