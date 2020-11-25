«Бока Хуниорс» отменила игру в Кубке Либертадорес из-за смерти Марадоны

После смерти великого футболиста Диего Марадоны в Аргентине был объявлен трёхдневный траур. Один из клубов, где в своё время выступал Марадона, «Бока Хуниорс», сделал запрос организаторам Кубка Либертадорес о переносе запланированного на вечер матча с «Интернасьоналем». В «Боке» все шокированы уходом из жизни Марадоны.

Спустя некоторое время было принято решение о том, что запланированная на 2:30 (мск) игра перенесена на более поздний срок. Новые даты поединков между этими клубами - 2 декабря и 9 декабря.

Марадона играл в «Бока Хуниорс» с 1981 по 1982 год, после чего уехал в «Барселону». В этом же клубе дон Диего завершил карьеру футболиста в 1997 году.