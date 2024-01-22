«Ренн» в серии пенальти прошёл «Марсель»

В 1/16 финала Кубка Франции «Ренн» и «Марсель» сыграли в достаточно открытый футбол. Хозяева постоянно наносили удары по воротам, и вратарь гостей здорово потрудился, чтобы оставить своих партнеров в игре. На 29-й минуте марсельцы повели после удара Жордана Верету. Соперник отыгрался в начале второго тайма, это Мартен Терье здорово пробил - 1:1.

В итоге всё решилось в серии пенальти, где победили хозяева (9:8).