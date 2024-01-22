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Франция. Кубок

«Ренн» в серии пенальти прошёл «Марсель»

22 Января 2024 • 01:19 Комментировать
Ренн
1:1
Марсель
окончен после пенальти

В 1/16 финала Кубка Франции «Ренн» и «Марсель» сыграли в достаточно открытый футбол. Хозяева постоянно наносили удары по воротам, и вратарь гостей здорово потрудился, чтобы оставить своих партнеров в игре. На 29-й минуте марсельцы повели после удара Жордана Верету. Соперник отыгрался в начале второго тайма, это Мартен Терье здорово пробил - 1:1.

В итоге всё решилось в серии пенальти, где победили хозяева (9:8).

Протокол игры  
Ренн

1:1

(пен. 9:8)

Марсель
  29'Верету Жордан (0:1)
(1:1) Террье Мартен53'  
21 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ренн

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