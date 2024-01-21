«Реймс» и «Тулуза» проиграли в Кубке по пенальти

В воскресенье прошли некоторые матчи 1/16 финала Кубка Франции.
«Реймс» в концовке основного времени ушел от поражения в споре с «Сошо» (2:2). В серии пенальти удача улыбнулась представителям низшего дивизиона (5:4)
«Руан» и «Тулуза» также держали интригу до конца, и представитель Лиги 1 лишь на 90-й минуте забил спасительный гол - 3:3. 11-метровые лучше били хозяева - 12:11.
Протокол игры
|(1:0) Omar Bezzekhami16'
|19'Сьерро Венсан (1:1)
|32'Гбоо Янн (1:2)
|(2:2) Valentin Sanson43'
|(3:2) Бузамуша Софьян64'
|90'Николайсен Расмус (3:3)
21 января.
Протокол игры
|6' Агбаду Эммануэль (0:1)
|(1:1) Diego Michael 21'
|(2:1) Дахо Алекс 45'
|82' Агбаду Эммануэль (2:2)
21 января.
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