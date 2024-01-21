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Франция. Кубок

«Реймс» и «Тулуза» проиграли в Кубке по пенальти

21 Января 2024 • 21:51 Комментировать
Руан
3:3
Тулуза
окончен после пенальти

В воскресенье прошли некоторые матчи 1/16 финала Кубка Франции.

«Реймс» в концовке основного времени ушел от поражения в споре с «Сошо» (2:2). В серии пенальти удача улыбнулась представителям низшего дивизиона (5:4)

«Руан» и «Тулуза» также держали интригу до конца, и представитель Лиги 1 лишь на 90-й минуте забил спасительный гол - 3:3. 11-метровые лучше били хозяева - 12:11.

Протокол игры  
Руан

3:3

(пен. 12:11)

Тулуза
(1:0) Omar Bezzekhami16'  
  19'Сьерро Венсан (1:1)
  32'Гбоо Янн (1:2)
(2:2) Valentin Sanson43'  
(3:2) Бузамуша Софьян64'  
  90'Николайсен Расмус (3:3)
21 января.
Протокол игры 
Сошо

2:2

(пен. 5:4)

Реймс
  6' Агбаду Эммануэль (0:1)
(1:1) Diego Michael 21'  
(2:1) Дахо Алекс 45'  
  82' Агбаду Эммануэль (2:2)
 21 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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15:02
Ставка и прогноз на матч Руан — Тулуза Кубка Франции — 21 января 2024
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