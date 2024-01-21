«Реймс» и «Тулуза» проиграли в Кубке по пенальти

В воскресенье прошли некоторые матчи 1/16 финала Кубка Франции.

«Реймс» в концовке основного времени ушел от поражения в споре с «Сошо» (2:2). В серии пенальти удача улыбнулась представителям низшего дивизиона (5:4)

«Руан» и «Тулуза» также держали интригу до конца, и представитель Лиги 1 лишь на 90-й минуте забил спасительный гол - 3:3. 11-метровые лучше били хозяева - 12:11.