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Франция. Кубок

«ПСЖ» забил 9 голов в кубковом матче

08 Января 2024 • 00:42 Комментировать
Ревель
0:9
ПСЖ

«ПСЖ» в Кубке Франции приехал в гости к скромнейшему «Ревелю» и преподал урок футбола сопернику. Килиан Мбаппе стал автором первого гола, ударив в левый нижний угол. Норди Мукиэле справа прострелил к воротам, а защитник срезал мяч в сетку. Марко Асенсио забил после проникающего паса вперед. Асенсио пяткой ассистировал Мбаппе, и тот головой отправил мяч в сетку - 0:4, перерыв.

Мбаппе забил и сразу после перерыва. Гонсалу Рамуш реализовал пенальти. Рандаль Коло-Муани замкнул прострел Мукиэле - 0:7. Перед финальным свистком Шер Н'Дур с линии штрафной стрельнул в девятку. Коло-Муани успел еще реализовать выход один на один - 0:9.

Протокол игры  
Ревель0:9ПСЖ
  16'Мбаппе Килиан (0:1)
  38'Н'Гессан Максенс (0:2)
  43'Асенсио Марко (0:3)
  45'Мбаппе Килиан (0:4)
  48'Мбаппе Килиан (0:5)
  71'Рамуш Гонсалу (0:6)
  76'Коло-Муани Рандаль (0:7)
  87'Н'Дур Шер (0:8)
  90'Коло-Муани Рандаль (0:9)
Сирил ГарсиаБриоль КлементВьеу ДжонатанН'Гессан МаксенсЖушуа МбулубаУхафса ХабибПаласиос Пьер-АнтуанКальметт ТомасЗахил МаксимРиттер ПьерБуайе Жан
Навас КейлорМукиэле НордиБералдо ЛукасДанилу ПерейраУгарте МануэльСолер КарлосН'Дур ШерМбаппе КилианРамуш ГонсалуКоло-Муани РандальАсенсио Марко
Запасные: Мбаппе ЭйтанНхага СерифМаюлу СенниЛетелье АлександрГаду ДжоанЗаир-Эмери УорренБаркола БредлиВитинья IIЗаге Йорам
07 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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