«ПСЖ» забил 9 голов в кубковом матче

«ПСЖ» в Кубке Франции приехал в гости к скромнейшему «Ревелю» и преподал урок футбола сопернику. Килиан Мбаппе стал автором первого гола, ударив в левый нижний угол. Норди Мукиэле справа прострелил к воротам, а защитник срезал мяч в сетку. Марко Асенсио забил после проникающего паса вперед. Асенсио пяткой ассистировал Мбаппе, и тот головой отправил мяч в сетку - 0:4, перерыв.

Мбаппе забил и сразу после перерыва. Гонсалу Рамуш реализовал пенальти. Рандаль Коло-Муани замкнул прострел Мукиэле - 0:7. Перед финальным свистком Шер Н'Дур с линии штрафной стрельнул в девятку. Коло-Муани успел еще реализовать выход один на один - 0:9.