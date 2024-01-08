«ПСЖ» забил 9 голов в кубковом матче

«ПСЖ» в Кубке Франции приехал в гости к скромнейшему «Ревелю» и преподал урок футбола сопернику. Килиан Мбаппе стал автором первого гола, ударив в левый нижний угол. Норди Мукиэле справа прострелил к воротам, а защитник срезал мяч в сетку. Марко Асенсио забил после проникающего паса вперед. Асенсио пяткой ассистировал Мбаппе, и тот головой отправил мяч в сетку - 0:4, перерыв.
Мбаппе забил и сразу после перерыва. Гонсалу Рамуш реализовал пенальти. Рандаль Коло-Муани замкнул прострел Мукиэле - 0:7. Перед финальным свистком Шер Н'Дур с линии штрафной стрельнул в девятку. Коло-Муани успел еще реализовать выход один на один - 0:9.
Протокол игры
|16'Мбаппе Килиан (0:1)
|38'Н'Гессан Максенс (0:2)
|43'Асенсио Марко (0:3)
|45'Мбаппе Килиан (0:4)
|48'Мбаппе Килиан (0:5)
|71'Рамуш Гонсалу (0:6)
|76'Коло-Муани Рандаль (0:7)
|87'Н'Дур Шер (0:8)
|90'Коло-Муани Рандаль (0:9)
07 января.
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