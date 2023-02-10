«Марселю» достался клуб второй лиги

Мы уже сообщали о том, что «Марсель» впервые с 2011 года выиграл у «ПСЖ» на своем стадионе «Велодром», благодаря чему пробился в четвертьфинал Кубка Франции.

Подвиг, совершенный провансальцами, теперь компенсируется им в четвертьфинале - там им предстоит игра совсем не с клубом уровня «ПСЖ», а с представителем второй лиги, который называется «Анси». Оба матча должны состояться в конце месяца.

Напомним, что «Марсель» десять раз выигрывал Кубок Франции, однако в последний раз это произошло еще во времена Бернара Тапи - в далеком 1989 году. Действующим же обладателем трофея является «Нант».