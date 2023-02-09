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Франция. Кубок

Месси не выиграл ни одного матча в Кубке Франции

09 Февраля 2023 • 11:26 Комментировать

В среду, 9 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Франции между «Марселем» и «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Подопечные Кристофа Галтье потерпели поражение со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

Стоит отметить, что 35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси потерпел второе поражение в Кубке страны в двух матчах. В обоих встречах южноамериканец выходил на поле в футболке под номером 10. В прошлом сезоне «ПСЖ» с Месси проиграл в 1/8 финала «Ницце».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Лионель провел 18 поединков, записав на свой счет десять забитых мячей и десять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Лионель Месси ПСЖ
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