Месси не выиграл ни одного матча в Кубке Франции

В среду, 9 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Франции между «Марселем» и «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Подопечные Кристофа Галтье потерпели поражение со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

Стоит отметить, что 35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси потерпел второе поражение в Кубке страны в двух матчах. В обоих встречах южноамериканец выходил на поле в футболке под номером 10. В прошлом сезоне «ПСЖ» с Месси проиграл в 1/8 финала «Ницце».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Лионель провел 18 поединков, записав на свой счет десять забитых мячей и десять голевых передач.