Тренер «Марселя» прокомментировал победу над «ПСЖ»

Наставник «Марселя» Игор Тудор высказался о победе над «ПСЖ» (2:1) в поединке 1/8 финала Кубка Франции.

«Команда показала отличный футбол. Мои подопечные могут гордиться своим выступлением. Мы прервали серию домашний неудач против парижан – это очень хорошо. «Марсель» прошел очень сильного соперника», - приводит слова специалиста Lequipe.

Соперник провансальского клуба по ¼ финала определится в результате жеребьевки.

После 22 туров чемпионата Франции «Марсель» занимает второе место, отставая от лидирующего «ПСЖ» на восемь баллов.