Галтье оценил игру Неймара в матче с «Марселем»

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье оценил выступление бразильского нападающего Неймара в поединке Кубка Франции против «Марселя». Столичный коллектив потерпел поражение со счетом 1:2 и покинул турнир.

«Игра Неймара? До перерыва он находил свободные зоны, наносил хорошие удары. Он был очень недоволен, когда попал в каркас. Во втором тайме ему было тяжелее, как и всей команде, его лишили свободного пространства. Неймар максимально выложился в этой игре», - передает слова тренера Time.news.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл 26 поединков, отметившись 17 забитыми мячами и 16 ассистами.