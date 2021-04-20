Представитель четвёртого дивизиона вышел в полуфинал Кубка Франции

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20 Апреля 2021, 21:46,
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Кубковые турниры во Франции регулярно открывают болельщикам новые имена и команды, которые сенсационно доходят до заключительных стадий. Не стал исключением и текущий сезон. В споре за выход в полуфинал Кубка Франции «Тулуза» играла на выезде против соперника из четвертого дивизиона, «Румилли-Албанай» и уступила со счетом 0:2. Первый гол был забит на 19-й минуте, а Антони Руо стал автором мяча в свои ворота за семь минут до финального свистка.
В 22:00 повторить успех «Румилли-Албаная» попробует «Кане-Руссийон», который сразится с «Монпелье». Тяжеловесы «ПСЖ», «Монако» и «Лион» вступят в борьбу в среду.
Протокол игры
|(1:0) 19'
|(2:0) Руо Антони 83'
Петтерссон Исак • 85'Sacha Semaoun • Руо Антони • 58'Tom Rapnouil • Санна Сам • Спирингс Стейн 61' ( Скюття Наатан ( 61') • Касонго Самюэль 61' ( Коне Куадио ( 61') • Антист Жанис • Кулурис Эфтимос • Саид Уэсли 46' ( Морейра Стивен ( 46') • Блош Флорентен
20 апреля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тулуза, Румилли-Албанай