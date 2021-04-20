Франция. Кубок 2020-2021
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Представитель четвёртого дивизиона вышел в полуфинал Кубка Франции

20 Апреля 2021, 21:46,

Кубковые турниры во Франции регулярно открывают болельщикам новые имена и команды, которые сенсационно доходят до заключительных стадий. Не стал исключением и текущий сезон. В споре за выход в полуфинал Кубка Франции «Тулуза» играла на выезде против соперника из четвертого дивизиона, «Румилли-Албанай» и уступила со счетом 0:2. Первый гол был забит на 19-й минуте, а Антони Руо стал автором мяча в свои ворота за семь минут до финального свистка.

В 22:00 повторить успех «Румилли-Албаная» попробует «Кане-Руссийон», который сразится с «Монпелье». Тяжеловесы «ПСЖ», «Монако» и «Лион» вступят в борьбу в среду.

Протокол игры  
Румилли-Албанай 2:0 Тулуза
(1:0) 19'    
(2:0) Руо Антони 83'    
Петтерссон Исак   85' Sacha Semaoun Руо Антони   58' Tom Rapnouil Санна Сам Спирингс Стейн   61' (Скюття Наатан (   61') Касонго Самюэль   61' (Коне Куадио (   61') Антист Жанис Кулурис Эфтимос Саид Уэсли   46' (Морейра Стивен (   46') Блош Флорентен
20 апреля.

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тулуза, Румилли-Албанай
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