Представитель четвёртого дивизиона вышел в полуфинал Кубка Франции

Кубковые турниры во Франции регулярно открывают болельщикам новые имена и команды, которые сенсационно доходят до заключительных стадий. Не стал исключением и текущий сезон. В споре за выход в полуфинал Кубка Франции «Тулуза» играла на выезде против соперника из четвертого дивизиона, «Румилли-Албанай» и уступила со счетом 0:2. Первый гол был забит на 19-й минуте, а Антони Руо стал автором мяча в свои ворота за семь минут до финального свистка.

В 22:00 повторить успех «Румилли-Албаная» попробует «Кане-Руссийон», который сразится с «Монпелье». Тяжеловесы «ПСЖ», «Монако» и «Лион» вступят в борьбу в среду.