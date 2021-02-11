Неймар получил травму в матче с «Каном»

В 1/32 финала Кубка Франции «Кан» на своём поле принимает «ПСЖ».

На 60-й минуте встречи травму приводящей мышцы бедра получил нападающий парижан Неймар, вместо него на поле появился Килиан Мбаппе. Стоит отметить, что сразу после замены бразилец отправился в раздевалку.

На данный момент идёт 85-я минута встречи, «ПСЖ» впереди со счётом 1:0.

Уже во вторник, 16 февраля, «ПСЖ» сыграет на выезде против каталонской «Барселоны» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Неймар сыграл семнадцать матчей за французский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал пять голевых передач.