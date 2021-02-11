Почеттино высказался о травме Неймара

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11 Февраля 2021, 11:13,
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Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о травме бразильского нападающего команды Неймара. Форвард получил повреждение в начале второго тайма матча Кубка Франции с «Каном» (1:0).
«Сейчас мне трудно что-то сказать. Нужно пообщаться с врачами. Я не могу предсказывать будущее, поэтому пока не могу ничего рассказать. Знаю лишь одно - проблема с приводящими мышцами бедра», - передает слова аргентинского тренера MadeInFoot.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 11 матчей, записав на свой счет шесть забитых мячей (три - с пенальти) и три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Неймар, Маурисио Почеттино
Затух что-то ПСЖ при Почеттино. Или это затишье перед бурей? В любом случае, еле-еле добывать победы с таким составом - это сильно.