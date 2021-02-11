Почеттино высказался о травме Неймара

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о травме бразильского нападающего команды Неймара. Форвард получил повреждение в начале второго тайма матча Кубка Франции с «Каном» (1:0).

«Сейчас мне трудно что-то сказать. Нужно пообщаться с врачами. Я не могу предсказывать будущее, поэтому пока не могу ничего рассказать. Знаю лишь одно - проблема с приводящими мышцами бедра», - передает слова аргентинского тренера MadeInFoot.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 11 матчей, записав на свой счет шесть забитых мячей (три - с пенальти) и три результативные передачи.