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Чемпионат мира (до 20 лет)

Агент: Ренан — один из лидеров сборной Бразилии на молодёжном чемпионате мира

28 Мая 2023 • 15:17 Комментировать
Бразилия (до 20 лет)
...
3BEF
31.05 20:30

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберто Ренана, поделился комментарием после победы молодёжной сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2023.

«Роберто — плеймейкер. Он точно является одним из лидеров сборной Бразилии U20. Роберто имеет хорошие шансы поднять Кубок мира над головой», — заявил Гарсия изданию «Спорт-Экспресс».

Молодежная сборная Бразилии завершила свое выступление в квартете D, заняв первое место. Позади бразильцев в таблице оказались национальные команды Италии, Нигерии и Доминиканской Республики.

Стоит отметить, что 19-летний Ренан принял участие во всех трех матчах и получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Роберт Ренан Молодежная Сборная Бразилии
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