Агент: Ренан — один из лидеров сборной Бразилии на молодёжном чемпионате мира

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберто Ренана, поделился комментарием после победы молодёжной сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2023.

«Роберто — плеймейкер. Он точно является одним из лидеров сборной Бразилии U20. Роберто имеет хорошие шансы поднять Кубок мира над головой», — заявил Гарсия изданию «Спорт-Экспресс».

Молодежная сборная Бразилии завершила свое выступление в квартете D, заняв первое место. Позади бразильцев в таблице оказались национальные команды Италии, Нигерии и Доминиканской Республики.

Стоит отметить, что 19-летний Ренан принял участие во всех трех матчах и получил одну желтую карточку.