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​Сборная Бразилии нанесла 81 удар в матче юношеского чемпионата мира

14 Ноября 2023 • 16:25 Комментировать

Во вторник на юношеском чемпионате мира в возрастной категории до 17 лет проходил матч между сборными Бразилии и Новой Каледонии. На поле в течение 90 минут шла игра в одни ворота – бразильцы победили со счётом 9:0.

Специалисты из Opta отмечают, что сборная Бразилии нанесла невероятное количество ударов по воротам – 81. Это рекорд юношеских чемпионатов мира как минимум с 2013 года (судя по всему, именно тогда начали собирать статистику).

Ранее за указанный период рекордным на турнире был показатель юношеской сборной Кот-д’Ивуара. В 2013 году команда нанесла 42 удара по воротам в матче против Новой Зеландии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Юношеская Сборная Бразилии
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