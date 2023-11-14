​Сборная Бразилии нанесла 81 удар в матче юношеского чемпионата мира

Во вторник на юношеском чемпионате мира в возрастной категории до 17 лет проходил матч между сборными Бразилии и Новой Каледонии. На поле в течение 90 минут шла игра в одни ворота – бразильцы победили со счётом 9:0.

Специалисты из Opta отмечают, что сборная Бразилии нанесла невероятное количество ударов по воротам – 81. Это рекорд юношеских чемпионатов мира как минимум с 2013 года (судя по всему, именно тогда начали собирать статистику).

Ранее за указанный период рекордным на турнире был показатель юношеской сборной Кот-д’Ивуара. В 2013 году команда нанесла 42 удара по воротам в матче против Новой Зеландии.