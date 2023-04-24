Маскерано будет отпрашивать игроков на молодёжный чемпионат мира

С 20 мая по 11 июня пройдёт молодёжный чемпионат мира (до 20 лет). Недавно у турнира сменился хозяин – он пройдёт в Аргентине вместо Индонезии. Дело в том, что индонезийские власти выступили против участия в турнире команды Израиля.

Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, Хавьер Маскерано, главный тренер молодёжной сборной Аргентины, сейчас находится в Европе. Он будет вести переговоры с испанскими, итальянскими и английскими клубами, желая отпросить некоторых игроков на молодёжный чемпионат мира. В этом списке футболистов присутствует Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».