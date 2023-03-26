Молодёжный чемпионат мира могут перенести или отменить – дело в политике

В мае-июне текущего календарного года в Индонезии должен пройти чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет). Турнир может быть перенесён в другую страну или вовсе отменён. Дело в политике – правительство Индонезии не хочет участия на турнире молодёжной сборной Израиля, о чём в социальных рассказывает журналист Сесар Луис Мерло со ссылкой на заявление местной футбольной федерации. Теперь ФИФА предстоит принять решение.

Отметим, что молодёжный чемпионат мира должен был пройти в Индонезии ещё в 2021 году, но его сдвинули из-за влияния пандемии коронавируса. Молодёжная сборная Израиля должна выступить на турнире впервые.