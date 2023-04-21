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Чемпионат мира (до 20 лет)

Состоялась жеребьёвка молодёжного чемпионата мира

21 Апреля 2023 • 18:05 Комментировать

В мае-июне состоится молодёжный чемпионат мира (до 20 лет). Турнир должен был пройти в Индонезии, однако местные власти выступили против допуска к соревнованиям команды из Израиля. Как следствие, ФИФА в срочном порядке перенесла турнир в Аргентину.

В пятницу состоялась жеребьёвка молодёжного чемпионата мира. Её результаты приводим ниже:

Группа А: Аргентина, Узбекистан, Гватемала, Новая Зеландия.

Группа В: США, Эквадор, Фиджи, Словакия.

Группа С: Сенегал, Япония, Израиль, Колумбия.

Группа D: Италия, Бразилия, Нигерия, Доминиканская республика.

Группа Е: Уругвай, Ирак, Англия, Тунис.

Группа F: Франция, Южная Корея, Гамбия, Гондурас.

Действующим чемпионом мира среди молодёжных сборных является команда Украины.

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