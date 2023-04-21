В мае-июне состоится молодёжный чемпионат мира (до 20 лет). Турнир должен был пройти в Индонезии, однако местные власти выступили против допуска к соревнованиям команды из Израиля. Как следствие, ФИФА в срочном порядке перенесла турнир в Аргентину.
В пятницу состоялась жеребьёвка молодёжного чемпионата мира. Её результаты приводим ниже:
Группа А: Аргентина, Узбекистан, Гватемала, Новая Зеландия.
Группа В: США, Эквадор, Фиджи, Словакия.
Группа С: Сенегал, Япония, Израиль, Колумбия.
Группа D: Италия, Бразилия, Нигерия, Доминиканская республика.
Группа Е: Уругвай, Ирак, Англия, Тунис.
Группа F: Франция, Южная Корея, Гамбия, Гондурас.
Действующим чемпионом мира среди молодёжных сборных является команда Украины.
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