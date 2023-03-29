Стало известно, где может пройти молодёжный чемпионат мира – ФИФА забрала турнир у Индонезии

В мае-июне должен пройти чемпионат мира среди молодёжных сборных (до 20 лет). Хозяином турнира должна была стать Индонезия, однако ФИФА отобрала турнир у этой страны. Дело в том, что местные власти выступили против участия в нём молодёжной сборной Израиля.

Как сообщает в социальных сетях журналист Хорхе Риал, в четверг в Парагвае пройдёт встреча президента ФИФА Джанни Инфантино и главы Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапии. Они обсудят возможность проведения молодёжного чемпионата мира в Аргентине.

Действующим чемпионом мира среди молодёжных команд является сборная Украины.