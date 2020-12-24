​ФИФА отменила молодёжный и юношеский чемпионаты мира

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала информацию об отмене молодёжного (до 20 лет) и юношеского (до 17 лет) чемпионатов мира, которые были запланированы на следующий календарный год.

Индонезия и Перу, которые в 2021 году должны были принять указанные чемпионаты мира, сохранят это право для следующих турниров в 2023 году.

Отмена молодёжного и юношеского чемпионатов мира связана с влиянием пандемии коронавируса. Решение принималось на основе консультаций со всеми заинтересованными сторонами, включая хозяев турниров.