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​ФИФА отменила молодёжный и юношеский чемпионаты мира

24 Декабря 2020, 18:45,

twitter.com

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала информацию об отмене молодёжного (до 20 лет) и юношеского (до 17 лет) чемпионатов мира, которые были запланированы на следующий календарный год.

Индонезия и Перу, которые в 2021 году должны были принять указанные чемпионаты мира, сохранят это право для следующих турниров в 2023 году.

Отмена молодёжного и юношеского чемпионатов мира связана с влиянием пандемии коронавируса. Решение принималось на основе консультаций со всеми заинтересованными сторонами, включая хозяев турниров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ФИФА
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