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Чемпионат мира (до 20 лет)

​Результаты жеребьёвки юношеского чемпионата мира

15 Сентября 2023 • 19:27 Комментировать

Состоялась жеребьёвка юношеского чемпионата мира (до 17 лет), который пройдёт в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря. По итогам процедуры были сформированы шесть групп по четыре команды.

Группа А: Индонезия, Эквадор, Панама, Марокко.

Группа В: Испания, Канада, Мали, Узбекистан.

Группа С: Бразилия, Иран, Новая Каледония, Англия,

Группа D: Япония, Польша, Аргентина, Сенегал.

Группа Е: Франция, Буркина-Фасо, Южная Корея, США.

Группа F: Мексика, Германия, Венесуэла, Новая Зеландия.

Отметим, что в 2021 году юношеский чемпионат мира в возрастной категории до 17 лет не состоялся из-за пандемии. В 2019 году турнир выиграла сборная Бразилии.


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Евро-Футбол.Ру,
юношеский чемпионат мира
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