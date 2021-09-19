Форлан уволен из клуба второй лиги Уругвая

Уругвайский «Атенас», который выступает во второй лиге местного чемпионата, объявил об отставке главного тренера Диего Форлана, передаёт пресс-служба клуба. Экс-капитан сборной Уругвая проработал в команде всего полгода.
В нынешнем сезоне «Атенас» занимал пятое место после 12-ти туров, что не устроило руководство клуба. Соглашение Форлана было рассчитано до середины 2022 года.
Напомним, что в Европе Форлан наиболее известен по выступлениям за «Атлетико», в составе которого он сыграл 198 матчей и забил 96 голов. Также он играл за «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед» и «Интер». В футболке сборной Уругвая на его счету 112 матчей и 36 забитых мячей.
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