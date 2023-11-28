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Чемпионат мира (до 17 лет)

Германия победила Аргентину и вышла в финал юношеского ЧМ

28 Ноября 2023 • 14:01 Комментировать
Аргентина (до 17 лет)
3:3
Германия (до 17 лет)

На юношеском чемпионате мира состоялся полуфинальный поединок между сборными Аргентины и Германии. Встреча получилась богатой на голы и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3. Стоит отметить, что «альбиселесте» смогли спастись в компенсированное время.

Обладатель путевки в финал мундиаля определился в серии послематчевых пенальти. Точнее в футбольной лотерее оказались немецкие игроки, одержавшие победу со счетом 4:2.

Соперник Германии по финалу определится в противостоянии сборных Франции и Мали. Эта встреча пройдет сегодня, 28 ноября, и начнется в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Аргентины

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Аргентина (до 17 лет) — Германия (до 17 лет): прогноз и ставка на матч чемпионата мира до 17 лет — 28 ноября 2023
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Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет) Германия (до 17 лет)
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