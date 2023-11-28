Германия победила Аргентину и вышла в финал юношеского ЧМ

На юношеском чемпионате мира состоялся полуфинальный поединок между сборными Аргентины и Германии. Встреча получилась богатой на голы и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3. Стоит отметить, что «альбиселесте» смогли спастись в компенсированное время.

Обладатель путевки в финал мундиаля определился в серии послематчевых пенальти. Точнее в футбольной лотерее оказались немецкие игроки, одержавшие победу со счетом 4:2.

Соперник Германии по финалу определится в противостоянии сборных Франции и Мали. Эта встреча пройдет сегодня, 28 ноября, и начнется в 15:00 по московскому времени.