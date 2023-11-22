Бразилия – Аргентина и другие пары юношеского чемпионата мира

В Индонезии продолжается юношеский чемпионат мира в возрастной категории до 17 лет. На турнире уже завершилась стадия 1/8 финала, по итогам которой восемь команд вылетели, а другие восемь – продолжили путь. Ниже приводим пары четвертьфиналистов чемпионата мира.
Франция – Узбекистан;
Мали – Марокко;
Бразилия – Аргентина;
Испания – Германия.
Матчи 1/4 финала юношеского чемпионата мира пройдут 24 и 25 ноября.
Отметим большую сенсацию, которая прогремела в 1/8 финала – команда Узбекистана обыграла Англию со счётом 2:1.
Ранее в прессе появилась информация о том, что юношескую сборную Франции могут дисквалифицировать.
Бан пользователя