Бразилия – Аргентина и другие пары юношеского чемпионата мира

В Индонезии продолжается юношеский чемпионат мира в возрастной категории до 17 лет. На турнире уже завершилась стадия 1/8 финала, по итогам которой восемь команд вылетели, а другие восемь – продолжили путь. Ниже приводим пары четвертьфиналистов чемпионата мира.

Франция – Узбекистан;

Мали – Марокко;

Бразилия – Аргентина;

Испания – Германия.

Матчи 1/4 финала юношеского чемпионата мира пройдут 24 и 25 ноября.

Отметим большую сенсацию, которая прогремела в 1/8 финала – команда Узбекистана обыграла Англию со счётом 2:1.

Ранее в прессе появилась информация о том, что юношескую сборную Франции могут дисквалифицировать.