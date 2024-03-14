ФИФА объявила о решениях, принятых на Совете организации

Стало известно, какие решения приняла Международная федерация футбола (ФИФА) на очередном Совете организации.

Таким образом, чемпионат мира среди футболистов до 17 лет будет расширен до 48 команд и будет проводиться каждый год. Ранее мировое первенство проводилось раз в два года.

Кроме того, юношеский ЧМ с 2025 года будет проходить в Катаре. Данный план рассчитан на пять лет до 2029-го.

В то же время женский чемпионат мира среди футболисток до 17 лет будет расширен до 24 команд и будет проходить ежегодно в Марокко.

В пресс-службе ФИФА также добавили, что место проведения женского ЧМ-2027 будет определено на следующем Конгресс организации в мае.

Стоит напомнить, что на право организовать турнир претендуют Бразилия, Бельгия/Германия/Нидерланды (совместно), а также США/Мексика.