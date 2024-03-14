Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира (до 17 лет)

ФИФА объявила о решениях, принятых на Совете организации

14 Марта 2024 • 20:38 Комментировать

Стало известно, какие решения приняла Международная федерация футбола (ФИФА) на очередном Совете организации.

Таким образом, чемпионат мира среди футболистов до 17 лет будет расширен до 48 команд и будет проводиться каждый год. Ранее мировое первенство проводилось раз в два года.

Кроме того, юношеский ЧМ с 2025 года будет проходить в Катаре. Данный план рассчитан на пять лет до 2029-го.

В то же время женский чемпионат мира среди футболисток до 17 лет будет расширен до 24 команд и будет проходить ежегодно в Марокко.

В пресс-службе ФИФА также добавили, что место проведения женского ЧМ-2027 будет определено на следующем Конгресс организации в мае.

Стоит напомнить, что на право организовать турнир претендуют Бразилия, Бельгия/Германия/Нидерланды (совместно), а также США/Мексика.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА юношеский чемпионат мира
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» ​«Пора Роналду искать новую команду» – пользователи соцсетей о вылете «Аль-Насра» из Лиги чемпионов АФК Уткин прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
20:38 · Чемпионат мира (до 17 лет)
ФИФА объявила о решениях, принятых на Совете организации
02 Декабря
17:27 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Сборная Германии впервые выиграла юношеский чемпионат мира
01 Декабря
18:17 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Аргентина проиграла Мали в матче за бронзовые медали юношеского чемпионата мира
28 Ноября
17:24 · Чемпионат мира (до 17 лет)
​Определились финалисты юношеского чемпионата мира
14:01 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Германия победила Аргентину и вышла в финал юношеского ЧМ
25 Ноября
13:36 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Юношеская сборная Узбекистана могла устроить ещё одну сенсацию, но уступила французам
24 Ноября
18:22 · Чемпионат мира (до 17 лет)
​Аргентина снова обыграла Бразилию – теперь на юношеском чемпионате мира
22 Ноября
17:37 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Бразилия – Аргентина и другие пары юношеского чемпионата мира
13:49 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Сборная Узбекистана U17 сенсационно вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв Англию
30 Апреля
01:32 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Российские юноши проиграли сборной США в финале турнира в Словакии 1
29 Марта
08:20 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Россия стала седьмой на неофициальном чемпионате мира до 16 лет
25 Марта
08:55 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Сборная России до 16 лет вырвала у бразильцев ничью, проигрывая с разницей в два гола
09 Ноября
07:52 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Бельгия стала третьей на ЧМ до 17 лет
03 Ноября
07:57 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Стали известны составы полуфиналов ЧМ до 17 лет
07:44 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Мексика и Бельгия вышли в полуфинал ЧМ до 17 лет
Все новости
Рекомендуем