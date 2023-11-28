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Чемпионат мира (до 17 лет)

​Определились финалисты юношеского чемпионата мира

28 Ноября 2023 • 17:24 Комментировать
Франция (до 17 лет)
2:1
Мали (до 17 лет)
окончен

Сборная Франции стала вторым финалистом юношеского чемпионата мира в возрастной категории до 17 лет. В полуфинальном матче «трёхцветные» обыграли команду Мали с результатом 2:1.

Стоит сказать, что малийцы открыли счёт и вели, но сразу после удаления пропустили. Дальше французы ещё раз воспользовались численным перевесом и завоевали заветную путёвку в финал.

В финале юношеского чемпионата мира сыграют Германия и Франция. Матч пройдёт в субботу, 2 декабря. А днём ранее команды Аргентины и Мали сойдутся в поединке за бронзовые медали турнира.

Протокол игры  
Франция (до 17 лет)2:1Мали (до 17 лет)
  45'Диарра Ибрагим (0:1)
(1:1) Тити Иванн56'  
(2:1) Бунеб Исмаил69'  
Арнье ПольСади АйменМёпийу БастьенКеи Санда ЖоакимТити ИваннСангюи НоаАмугу МатисСилла ФодеБунеб ИсмаилЛамбурд МатисГомис Тидиам
Запасные: Чапчет АртурФерро НоланБуабр СаймонДиалло ТидианБученна Мухамед-АминТинкр ЖоанНифлор МатисВьель ТимотиЗаге Йорам
Коне БурамаТраоре Мусса IVТраоре ИссаКулибали БайСаного Сулейман  55'Коне СекуМакалу ХамидуБарри МахамудТиа Анж МартиалДиарра Ибрагим IIКанате Ибрагим
Запасные: Сидибе ДиагунеДумбия СерибаКоне ГассуДиоп МассирСиссоко МодибоТиеро УсманЛенту СалифТраоре БадраДиарра УсманДумбия Мамаду
28 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная Германии Юношеская Сборная Франции

Новости по матчу

27 Ноября
11:19
Франция (до 17 лет) — Мали (до 17 лет): ставка и прогноз на матч чемпионата мира до 17 лет — 28 ноября 2023
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Окончен после пенальти
Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет) Германия (до 17 лет)
3
3
Видео
Окончен
Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет) Мали (до 17 лет)
2
1
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