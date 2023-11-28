​Определились финалисты юношеского чемпионата мира

Сборная Франции стала вторым финалистом юношеского чемпионата мира в возрастной категории до 17 лет. В полуфинальном матче «трёхцветные» обыграли команду Мали с результатом 2:1.
Стоит сказать, что малийцы открыли счёт и вели, но сразу после удаления пропустили. Дальше французы ещё раз воспользовались численным перевесом и завоевали заветную путёвку в финал.
В финале юношеского чемпионата мира сыграют Германия и Франция. Матч пройдёт в субботу, 2 декабря. А днём ранее команды Аргентины и Мали сойдутся в поединке за бронзовые медали турнира.
Протокол игры
|45'Диарра Ибрагим (0:1)
|(1:1) Тити Иванн56'
|(2:1) Бунеб Исмаил69'
28 ноября.
Бан пользователя