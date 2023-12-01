Аргентина проиграла Мали в матче за бронзовые медали юношеского чемпионата мира

В пятницу в Индонезии состоялся матч за третье место на юношеском чемпионате мира в возрастной категории до 17 лет. В битве за бронзовые медали лицом к лицу сошлись команды Аргентины и Мали.

Юношеская сборная Мали одержала победу, причём крупную – со счётом 3:0. Авторами голов стали Ибрагим Диарра, Мамаду Думбия и Хамиду Макалу. Малийцы завоевали бронзовые медали, а аргентинцы довольствовались четвёртым итоговым местом.

В субботу, 2 декабря, в финале юношеского чемпионата мира сыграют команды Германии и Франции.