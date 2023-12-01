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Чемпионат мира (до 17 лет)

Аргентина проиграла Мали в матче за бронзовые медали юношеского чемпионата мира

01 Декабря 2023 • 18:17 Комментировать
Аргентина (до 17 лет)
0:3
Мали (до 17 лет)

В пятницу в Индонезии состоялся матч за третье место на юношеском чемпионате мира в возрастной категории до 17 лет. В битве за бронзовые медали лицом к лицу сошлись команды Аргентины и Мали.

Юношеская сборная Мали одержала победу, причём крупную – со счётом 3:0. Авторами голов стали Ибрагим Диарра, Мамаду Думбия и Хамиду Макалу. Малийцы завоевали бронзовые медали, а аргентинцы довольствовались четвёртым итоговым местом.

В субботу, 2 декабря, в финале юношеского чемпионата мира сыграют команды Германии и Франции.

Протокол игры  
Аргентина (до 17 лет)0:3Мали (до 17 лет)
  9'Диарра Ибрагим (0:1)
  45'Думбия Мамаду (0:2)
  48'Макалу Хамиду (0:3)
Флорентин ХеремиасОнтиверо ОктавиоПаласио ТобиасВильяльба ХуанГоросито ДиланГерес МарианоАкунья ВалентиноАльбаррасин ГуставоСубиабре ЯнЛопес СантьягоРуберто Агустин
Запасные: Диас ФролианВильяльба ФранкоХименес УлисесПьерани ВалентеХименес ХуанЭчеверри Клаудио ХеремиасМастантуоно ФранкоКарризо МахерЛапласе ТьягоГутьеррес Кевин
Коне БурамаКоне ГассуТраоре ИссаКулибали БайДиоп МассирКоне СекуМакалу ХамидуТиеро УсманБарри МахамудДумбия МамадуДиарра Ибрагим II
Запасные: Сидибе ДиагунеДумбия СерибаТраоре Мусса IVСиссоко МодибоЛенту СалифТраоре БадраДиарра УсманТиа Анж МартиалКанате Ибрагим
01 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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