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Чемпионат мира (до 17 лет)

Юношеская сборная Узбекистана могла устроить ещё одну сенсацию, но уступила французам

25 Ноября 2023 • 13:36 Комментировать
Франция (до 17 лет)
1:0
Узбекистан (до 17 лет)
окончен

Сборные Франции и Узбекистана вели борьбу за выход в полуфинал юношеского чемпионата мира. Жоан Тинкр оказался один на один с голкипером, обыграл его и пробил по пустым воротам, но защитник на ленточке выручил. Еще один момент у форварда, но удар метров с семи был неточным по высоте. Яхё Уренбоев едва не открыл счет, но его удар головой был чудом парирован. Угловой у французов, Тинкр наносил удар с линии вратарской - штанга, добивание по пустым воротам - промах. Амирбек Саидов в ответ отправил мяч в сетку ворот, но там вне игры. В концовке Тидиам Гомис направил мяч в штангу, а Исмаил Бунеб добил в сетку.

Сборная Узбекистана стала автором главной сенсации, выбив англичан, но в итоге покидает турнир.

Протокол игры  
Франция (до 17 лет)1:0Узбекистан (до 17 лет)
(1:0) Бунеб Исмаил83'  
Арнье ПольСангюи НоаМёпийу БастьенКеи Санда ЖоакимЗаге ЙорамФерро НоланБуабр СаймонБунеб ИсмаилДиалло ТидианБученна Мухамед-АминТинкр Жоан
Запасные: Чапчет АртурТити ИваннСилла ФодеАмугу МатисГомис ТидиамЛамбурд МатисНифлор МатисВьель ТимотиСади Аймен
Собиров МухаммадюсуфШукуруллаев БехрузДжуматов БехрузАбдулбориев ШерзодбекАбдуллаев ДилшодУринбоев ЯхёТулкунбеков АзизбекМирзаев ЛазизбекРеимов МухаммедалиКаримов ОллоберганСаидов Амирбек
Запасные: Буриев ЖахонгирМаматкулов ЖахонгирЁкубов АминбекХикматуллаев ЯсурКаримов БехруджонУхтамов ОзодбекЕргашов ОзодбекТургунбоев АбдулхамидАбраев КувончШодибоев Шодиор
25 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная Узбекистана Юношеская Сборная Франции

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10:57
Франция (до 17 лет) – Узбекистан (до 17 лет): актуальный прогноз и ставка на матч чемпионата мира среди юношей до 17 лет – 25 ноября 2023 года
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