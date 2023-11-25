Юношеская сборная Узбекистана могла устроить ещё одну сенсацию, но уступила французам

Сборные Франции и Узбекистана вели борьбу за выход в полуфинал юношеского чемпионата мира. Жоан Тинкр оказался один на один с голкипером, обыграл его и пробил по пустым воротам, но защитник на ленточке выручил. Еще один момент у форварда, но удар метров с семи был неточным по высоте. Яхё Уренбоев едва не открыл счет, но его удар головой был чудом парирован. Угловой у французов, Тинкр наносил удар с линии вратарской - штанга, добивание по пустым воротам - промах. Амирбек Саидов в ответ отправил мяч в сетку ворот, но там вне игры. В концовке Тидиам Гомис направил мяч в штангу, а Исмаил Бунеб добил в сетку.

Сборная Узбекистана стала автором главной сенсации, выбив англичан, но в итоге покидает турнир.