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Чемпионат мира (до 17 лет)

​Аргентина снова обыграла Бразилию – теперь на юношеском чемпионате мира

24 Ноября 2023 • 18:22 Комментировать
Испания (до 17 лет)
0:1
Германия (до 17 лет)

В Индонезии продолжается юношеский чемпионат мира в возрастной категории до 17 лет. В пятницу были определены два полуфиналиста турнира – ими стали команды Германии и Аргентины.

Юношеская сборная Германии обыграла Испанию с минимальным счётом 1:0. А юноши Аргентины переиграли Бразилию в принципиальной дуэли, причём крупно – 3:0. Автором хет-трика стал Клаудио Эчеверри, который на клубном уровне представляет «Ривер Плейт».

Как тут не вспомнить, что несколько дней назад взрослая сборная Аргентины обыграла Бразилию в отборе на чемпионат мира – 2026 со счётом 1:0.

Юношеские сборные Германии и Бразилии проведут полуфинал юношеского чемпионата мира 28 ноября.

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