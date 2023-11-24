​Аргентина снова обыграла Бразилию – теперь на юношеском чемпионате мира

В Индонезии продолжается юношеский чемпионат мира в возрастной категории до 17 лет. В пятницу были определены два полуфиналиста турнира – ими стали команды Германии и Аргентины.

Юношеская сборная Германии обыграла Испанию с минимальным счётом 1:0. А юноши Аргентины переиграли Бразилию в принципиальной дуэли, причём крупно – 3:0. Автором хет-трика стал Клаудио Эчеверри, который на клубном уровне представляет «Ривер Плейт».

Как тут не вспомнить, что несколько дней назад взрослая сборная Аргентины обыграла Бразилию в отборе на чемпионат мира – 2026 со счётом 1:0.

Юношеские сборные Германии и Бразилии проведут полуфинал юношеского чемпионата мира 28 ноября.