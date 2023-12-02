Сборная Германии впервые выиграла юношеский чемпионат мира

На юношеском чемпионате мира состоялся финальный матч. Сборная Германии выиграла первый тайм у французов благодаря голу с пенальти Париса Бруннера. Ноа Дарвих развил успех в самом начале второго тайма, французы тут же отыграли один мяч, а вскоре оказались в большинстве. На 85-й минуте Матис Амугу сравнял счет. В итоге победитель был определен в серии пенальти, которую выиграли немцы со счетом 4:3. Голкипер Константин Хайде взял три удара.

Это первая победа «бундестим» на таком турнире.