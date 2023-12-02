Сборная Германии впервые выиграла юношеский чемпионат мира

На юношеском чемпионате мира состоялся финальный матч. Сборная Германии выиграла первый тайм у французов благодаря голу с пенальти Париса Бруннера. Ноа Дарвих развил успех в самом начале второго тайма, французы тут же отыграли один мяч, а вскоре оказались в большинстве. На 85-й минуте Матис Амугу сравнял счет. В итоге победитель был определен в серии пенальти, которую выиграли немцы со счетом 4:3. Голкипер Константин Хайде взял три удара.
Это первая победа «бундестим» на таком турнире.
Протокол игры
|Германия (до 17 лет)
2:2
(пен. 4:3)
|Франция (до 17 лет)
|(1:0) Бруннер Парис29'
|(2:0) Дарвих Ноа51'
|53'Буабр Саймон (2:1)
|85'Амугу Матис (2:2)
Хайде Константин•Ельч Финн•Хенниг Максимилиян•Одогу Давид•Да Сильва Морейра Эрик•Аршауи Файссаль•Дарвих Ноа•Осаве Виннерс Марк• 69'Яльчинкая Билаль•Бруннер Парис•Моэрстедт Макс
02 декабря.
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