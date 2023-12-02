Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира (до 17 лет)

Сборная Германии впервые выиграла юношеский чемпионат мира

02 Декабря 2023 • 17:27 Комментировать
Германия (до 17 лет)
2:2
Франция (до 17 лет)

На юношеском чемпионате мира состоялся финальный матч. Сборная Германии выиграла первый тайм у французов благодаря голу с пенальти Париса Бруннера. Ноа Дарвих развил успех в самом начале второго тайма, французы тут же отыграли один мяч, а вскоре оказались в большинстве.  На 85-й минуте Матис Амугу сравнял счет. В итоге победитель был определен в серии пенальти, которую выиграли немцы со счетом 4:3. Голкипер Константин Хайде взял три удара.

Это первая победа «бундестим» на таком турнире.

Протокол игры  
Германия (до 17 лет)

2:2

(пен. 4:3)

Франция (до 17 лет)
(1:0) Бруннер Парис29'  
(2:0) Дарвих Ноа51'  
  53'Буабр Саймон (2:1)
  85'Амугу Матис (2:2)
Хайде КонстантинЕльч ФиннХенниг МаксимилиянОдогу ДавидДа Сильва Морейра ЭрикАршауи ФайссальДарвих НоаОсаве Виннерс Марк  69'Яльчинкая БилальБруннер ПарисМоэрстедт Макс
Запасные: Бабац Лоуис МарлонРюгер КуртХерверт МаксимилиянФон дер Хиц ЮстинДаль МаксимШмитт МаксХеррман ЧарльзКабар АльмугераРамзак Роберт
Арнье ПольТити ИваннМёпийу БастьенКеи Санда ЖоакимСади АйменБуабр СаймонБунеб ИсмаилСилла ФодеАмугу МатисЛамбурд МатисГомис Тидиам
Запасные: Чапчет АртурФерро НоланДиалло ТидианБученна Мухамед-АминТинкр ЖоанНифлор МатисВьель ТимотиСангюи НоаЗаге Йорам
02 декабря.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная Германии Юношеская Сборная Франции

Новости по матчу

01 Декабря
14:16
Уверенный прогноз и ставка на матч Германия (до 17 лет) — Франция (до 17 лет) чемпионата мира до 17 лет 2 декабря 2023
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Германия (до 17 лет) Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет)
2
2
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
17:27 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Сборная Германии впервые выиграла юношеский чемпионат мира
01 Декабря
18:17 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Аргентина проиграла Мали в матче за бронзовые медали юношеского чемпионата мира
28 Ноября
17:24 · Чемпионат мира (до 17 лет)
​Определились финалисты юношеского чемпионата мира
14:01 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Германия победила Аргентину и вышла в финал юношеского ЧМ
25 Ноября
13:36 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Юношеская сборная Узбекистана могла устроить ещё одну сенсацию, но уступила французам
24 Ноября
18:22 · Чемпионат мира (до 17 лет)
​Аргентина снова обыграла Бразилию – теперь на юношеском чемпионате мира
22 Ноября
17:37 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Бразилия – Аргентина и другие пары юношеского чемпионата мира
13:49 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Сборная Узбекистана U17 сенсационно вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв Англию
30 Апреля
01:32 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Российские юноши проиграли сборной США в финале турнира в Словакии 1
29 Марта
08:20 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Россия стала седьмой на неофициальном чемпионате мира до 16 лет
25 Марта
08:55 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Сборная России до 16 лет вырвала у бразильцев ничью, проигрывая с разницей в два гола
09 Ноября
07:52 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Бельгия стала третьей на ЧМ до 17 лет
03 Ноября
07:57 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Стали известны составы полуфиналов ЧМ до 17 лет
07:44 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Мексика и Бельгия вышли в полуфинал ЧМ до 17 лет
01:35 · Чемпионат мира (до 17 лет)
Обидчики сборной России проиграли Мексике на юниорском ЧМ
Все новости
Рекомендуем