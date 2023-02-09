​Месси в этом сезоне не сможет собрать полную коллекцию трофеев в карьере

По ходу своей карьеры Лионель Месси выиграл все турниры, в которых участвовал, кроме одного. Чтобы собрать полную коллекцию, звёздному нападающему нужно выиграть Кубок Франции. В среду «ПСЖ» вылетел из этого турнира, проиграв «Марселю» на выезде со счётом 1:2. Таким образом, в этом сезоне Месси коллекцию не закроет.

Следующую попытку Лионель Месси предпримет в следующем сезоне. Разумеется, если он продлит контракт с «ПСЖ», ведь действующий трудовой договор игрока рассчитан до средины текущего календарного года.

Напомним, что в прошлом сезоне «ПСЖ» тоже вылетел из Кубка Франции на стадии 1/8 финала.