Канада обыграла Коста-Рику и вышла в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ

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26 Июля 2021, 08:22,
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На Золотом Кубке КОНКАКАФ прошли четвертьфинальные поединки. Сборная Канады встречалась с командой Коста-Рики и отпраздновала победу со счетом 2:0. Голами отметились Дэвид Хойлетт и Стефен Эустакиу.
За путевку в финал соревнований канадцы поспорят с командой Мексики. Встреча состоится 30 июля на стадионе в Хьюстоне.
Протокол игры
|Коста-Рика
|0:2
|Канада
|18' Хойлетт Дэвид (0:1)
|68' Эустакиу Стефен (0:2)
Альварадо Эстебан • Фуллер Кейшер • Кальво Франсиско • Дуарте Оскар • Матаррита Рональд • Alonso Martinez 46' ( Руис Брайан ( 46') • Борхес Сельсо 90' ( Марин Джимми ( 90') • Гузман Давид II 66' ( Крус Аллан ( 66') • Ласситер Ариэль 46' ( Диас Луис III ( 46') • Венегас Хоан 46' ( Ортис Хосе II ( 46') • Кэмпбелл Хоэль
Запасные: Родригес Ариэль • Kevin Briceno • Уостон Кендаль • Гонсалес Джанкарло • Jefferson Brenes • Yael Lopez
Крепо Максим • Джонстон Алистер • Витория Стивен • 31'Миллер Камаль • Ларьи Ричи • Кайе Марк-Энтони 70' ( Пьетт Самуэль ( 70') • Эустакиу Стефен • Бушанан Тажон 88' ( Корбяну Теодор ( 88') • Осорио Джонатан 85' ( Фрейзер Лайам ( 85') • Хойлетт Дэвид 70' ( Акинделе Тешо ( 70' ) • 83'Кавальини Лукас 38' 84' ( Анри Дониэл ( 84')
Запасные: Стуринг Франк • Пэйтон Гарри • Лойтвилер Джейсон • Сен Клер Дейн • Пашер Тайлер
26 июля. Стадион "AT&T".
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Коста-Рики, Сборная Канады
Канада настолько сильна?
P.S. А ведь помнится Коста-Рика с ЧМ, помнится...