Золотой кубок КОНКАКАФ 2019
Сделать ставку
﻿

Канада обыграла Коста-Рику и вышла в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ

26 Июля 2021, 08:22,

На Золотом Кубке КОНКАКАФ прошли четвертьфинальные поединки. Сборная Канады встречалась с командой Коста-Рики и отпраздновала победу со счетом 2:0. Голами отметились Дэвид Хойлетт и Стефен Эустакиу.

За путевку в финал соревнований канадцы поспорят с командой Мексики. Встреча состоится 30 июля на стадионе в Хьюстоне.

Протокол игры  
Коста-Рика 0:2 Канада
    18' Хойлетт Дэвид (0:1)
    68' Эустакиу Стефен (0:2)
Альварадо Эстебан Фуллер Кейшер Кальво Франсиско Дуарте Оскар Матаррита Рональд Alonso Martinez   46' (Руис Брайан (   46') Борхес Сельсо   90' (Марин Джимми (   90') Гузман Давид II   66' (Крус Аллан (   66') Ласситер Ариэль   46' (Диас Луис III (   46') Венегас Хоан   46' (Ортис Хосе II (   46') Кэмпбелл Хоэль
Запасные: Родригес Ариэль Kevin Briceno Уостон Кендаль Гонсалес Джанкарло Jefferson Brenes Yael Lopez
Крепо Максим Джонстон Алистер Витория Стивен   31' Миллер Камаль Ларьи Ричи Кайе Марк-Энтони   70' (Пьетт Самуэль (   70') Эустакиу Стефен Бушанан Тажон   88' (Корбяну Теодор (   88') Осорио Джонатан   85' (Фрейзер Лайам (   85') Хойлетт Дэвид   70' (Акинделе Тешо (   70'   83') Кавальини Лукас   38'   84' (Анри Дониэл (   84')
Запасные: Стуринг Франк Пэйтон Гарри Лойтвилер Джейсон Сен Клер Дейн Пашер Тайлер
26 июля. Стадион "AT&T".

 

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Коста-Рики, Сборная Канады
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
26 Июля 2021, 09:34

Канада настолько сильна?
P.S. А ведь помнится Коста-Рика с ЧМ, помнится...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России