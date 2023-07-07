В матче сборных Мексики и Катара болельщика пырнули ножом на трибуне

Сборная Катара пытается зарекомендовать себя в мире после первого в ее истории принятия участия в Мундиале, и принимает участие в любых турнирах, куда ее приглашают. В том числе и в «Голд кап» - турнире, который организовала североамериканская организация КОНКАКАФ.

В третьем матче группового раунда катарцы сыграли с командой Мексики и сумели победить (что не помешало обеим командам выйти в четвертьфинал), однако при этом на трибуне стадиона в Санта-Кларе произошел инцидент, в результате которого мексиканского болельщика пырнули ножом.

Он находится в критическом состоянии, в то время как полиция ищет преступника.