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В матче сборных Мексики и Катара болельщика пырнули ножом на трибуне

07 Июля 2023 • 03:37 Комментировать
Мексика
0:1
Катар
окончен

Сборная Катара пытается зарекомендовать себя в мире после первого в ее истории принятия участия в Мундиале, и принимает участие в любых турнирах, куда ее приглашают. В том числе и в «Голд кап» - турнире, который организовала североамериканская организация КОНКАКАФ.

В третьем матче группового раунда катарцы сыграли с командой Мексики и сумели победить (что не помешало обеим командам выйти в четвертьфинал), однако при этом на трибуне стадиона в Санта-Кларе произошел инцидент, в результате которого мексиканского болельщика пырнули ножом.

Он находится в критическом состоянии, в то время как полиция ищет преступника.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Сборная Катара
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