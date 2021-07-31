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Золотой кубок КОНКАКАФ

Американские футболисты поддержали женскую сборную в стремлении за равную оплату труда

31 Июля 2021 • 00:15 Комментировать
США
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Мексика
3.55 3.10 2.25
02.08 03:30
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Женская сборная США уже долгое время пытается добиться справедливости в деле о неравномерной оплате труда. Прошлые попытки закончились неудачей, а весной 2020 года был проигран суд Американской футбольной федерации.

Впрочем, дело не закрыли, а женщины получили поддержку от футболистов мужской национальной команды. Как сообщает издание The Athletic, игроки отправили в апелляционный суд заявление, в котором призвали федерацию по достоинству оценить успехи женской команды на международной арене.

В письме указывается, что мужчины требуют увеличить призовые для женской сборной как минимум в три раза.

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