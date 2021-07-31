Американские футболисты поддержали женскую сборную в стремлении за равную оплату труда

Женская сборная США уже долгое время пытается добиться справедливости в деле о неравномерной оплате труда. Прошлые попытки закончились неудачей, а весной 2020 года был проигран суд Американской футбольной федерации.

Впрочем, дело не закрыли, а женщины получили поддержку от футболистов мужской национальной команды. Как сообщает издание The Athletic, игроки отправили в апелляционный суд заявление, в котором призвали федерацию по достоинству оценить успехи женской команды на международной арене.

В письме указывается, что мужчины требуют увеличить призовые для женской сборной как минимум в три раза.