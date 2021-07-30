Гол Эрреры в добавленное время вывел Мексику в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ

В матче сборных Канады и Мексики был определен второй финалист Золотого Кубка КОНКАКАФ. Победителями из этого противостояния вышли мексиканцы, выигравшие со счетом 2:1. Решающий гол на девятой компенсированной минуте забил Эктор Эррера. Ранее голами отличились Орбелин Пинеда и Тажон Бушанан.
В финале турнира Мексика встретится с США, обыгравшими ранее сборную Катара (1:0).
Протокол игры
|(1:0) Пинеда Орбелин 45'
|57' Бушанан Тажон (1:1)
|(2:1) Эррера Эктор 90'
Талавера Альфредо • Родригес Луис IV • Сальседо Карлос • Морено Эктор • Гальярдо Хесус • 79'Дос Сантос Хонатан 61' ( Гутьеррес Эрик ( 61' ) • 68'Альварес Эдсон • Эррера Эктор • Корона Хесус 90' ( Араухо Нестор ( 90') • Фунес Рохелио • Пинеда Орбелин 78' ( Писарро Родольфо ( 78')
Запасные: Кота Родольфо • Alan Cervantes • Ороско Хонатан • Osvaldo Rodriguez II • Пулидо Алан • Kevin Alvarez2 • Альварес Эфраин • Санчес Эрик III • Сепульведа Жильберто
Крепо Максим • 90'Джонстон Алистер • Анри Дониэл • 45'Миллер Камаль • Бушанан Тажон • 49'Эустакиу Стефен • Кайе Марк-Энтони 78' ( Фрейзер Лайам ( 78') • Ларьи Ричи • Хойлетт Дэвид • 49'Акинделе Тешо 69' ( Корбяну Теодор ( 69') • Осорио Джонатан
Запасные: Стуринг Франк • Пэйтон Гарри • Лойтвилер Джейсон • Пьетт Самуэль • Сен Клер Дейн • Пашер Тайлер
30 июля. Стадион "ЭнЭрДжи" (Хьюстон).