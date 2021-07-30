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Золотой кубок КОНКАКАФ

Гол Эрреры в добавленное время вывел Мексику в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ

30 Июля 2021 • 08:14 Комментировать
Мексика
2:1
Канада
окончен
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В матче сборных Канады и Мексики был определен второй финалист Золотого Кубка КОНКАКАФ. Победителями из этого противостояния вышли мексиканцы, выигравшие со счетом 2:1. Решающий гол на девятой компенсированной минуте забил Эктор Эррера. Ранее голами отличились Орбелин Пинеда и Тажон Бушанан.

В финале турнира Мексика встретится с США, обыгравшими ранее сборную Катара (1:0).

Протокол игры  
Мексика 2:1 Канада
(1:0) Пинеда Орбелин 45'    
    57' Бушанан Тажон (1:1)
(2:1) Эррера Эктор 90'    
Талавера Альфредо Родригес Луис IV Сальседо Карлос Морено Эктор Гальярдо Хесус   79' Дос Сантос Хонатан   61' (Гутьеррес Эрик (   61'   68') Альварес Эдсон Эррера Эктор Корона Хесус   90' (Араухо Нестор (   90') Фунес Рохелио Пинеда Орбелин   78' (Писарро Родольфо (   78')
Запасные: Кота Родольфо Alan Cervantes Ороско Хонатан Osvaldo Rodriguez II Пулидо Алан Kevin Alvarez2 Альварес Эфраин Санчес Эрик III Сепульведа Жильберто
Крепо Максим   90' Джонстон Алистер Анри Дониэл   45' Миллер Камаль Бушанан Тажон   49' Эустакиу Стефен Кайе Марк-Энтони   78' (Фрейзер Лайам (   78') Ларьи Ричи Хойлетт Дэвид   49' Акинделе Тешо   69' (Корбяну Теодор (   69') Осорио Джонатан
Запасные: Стуринг Франк Пэйтон Гарри Лойтвилер Джейсон Пьетт Самуэль Сен Клер Дейн Пашер Тайлер
30 июля. Стадион "ЭнЭрДжи" (Хьюстон).

 

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окончен Катар 0:1 США 1.88 3.5 4.3
окончен Мексика 2:1 Канада 1.58 3.85 6.2
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