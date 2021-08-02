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Золотой кубок КОНКАКАФ

США победили Мексику в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ

02 Августа 2021 • 08:16 Комментировать
США
1:0
Мексика
окончен после доп. времени
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Сегодня рано утром состоялся финальный поединок Золотого Кубка КОНКАКАФ. В решающем матче сошлись сборные США и Мексики.

Триумфаторами турнира стали американские футболисты, отпраздновавшие победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Майлз Робинсон, поразивший ворота мексиканцев в концовке овертайма.

Протокол игры  
США 1:0 Мексика
(1:0) Робинсон Майлз 117'    
Тёрнер Мэтт Кэннон Реджи   65' (Мур Шакелл (   65') Сэндс Джеймс Робинсон Майлз Белло Джордж   65' (Винс Сэмюэл (   65') Уильямсон Эрик   87' (Джоаккини Николас (   87') Акоста Келлин   113' Ллетгет Себастьян   66' (Ролдан Кристиан (   66') Арриола Пол   87' (Бузио Джанлука (   87') Зардес Гьяси Хопп Мэттью   120' (Кесслер Генри (   120')
Запасные: Льюис Джонатан Пинс Донован Гузан Брэд Джонсон Шон Юилл Джексон Дайк Дэрил
Талавера Альфредо Родригес Луис IV Араухо Нестор Морено Эктор   44' (Сальседо Карлос (   44' Пулидо Алан   106') Гальярдо Хесус   114' Эррера Эктор   72' Альварес Эдсон   117' Дос Сантос Хонатан   76' (Гутьеррес Эрик (   76') Пинеда Орбелин   76' (Писарро Родольфо (   76') Фунес Рохелио   106' (Сепульведа Жильберто (   106') Корона Хесус   91' (Osvaldo Rodriguez II (   91')
Запасные: Кота Родольфо Alan Cervantes Ороско Хонатан Kevin Alvarez2 Альварес Эфраин Санчес Эрик III
02 августа. Стадион "Allegiant Stadium".

 

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окончен после доп. времени США 1:0 Мексика 5.5 2.75 1.98
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