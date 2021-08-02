США победили Мексику в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ

Сегодня рано утром состоялся финальный поединок Золотого Кубка КОНКАКАФ. В решающем матче сошлись сборные США и Мексики.
Триумфаторами турнира стали американские футболисты, отпраздновавшие победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Майлз Робинсон, поразивший ворота мексиканцев в концовке овертайма.
Протокол игры
|(1:0) Робинсон Майлз 117'
Тёрнер Мэтт • Кэннон Реджи 65' ( Мур Шакелл ( 65') • Сэндс Джеймс • Робинсон Майлз • Белло Джордж 65' ( Винс Сэмюэл ( 65') • Уильямсон Эрик 87' ( Джоаккини Николас ( 87') • Акоста Келлин • 113'Ллетгет Себастьян 66' ( Ролдан Кристиан ( 66') • Арриола Пол 87' ( Бузио Джанлука ( 87') • Зардес Гьяси • Хопп Мэттью 120' ( Кесслер Генри ( 120')
Запасные: Льюис Джонатан • Пинс Донован • Гузан Брэд • Джонсон Шон • Юилл Джексон • Дайк Дэрил
Талавера Альфредо • Родригес Луис IV • Араухо Нестор • Морено Эктор 44' ( Сальседо Карлос ( 44' • Пулидо Алан 106') • Гальярдо Хесус • 114'Эррера Эктор • 72'Альварес Эдсон • 117'Дос Сантос Хонатан 76' ( Гутьеррес Эрик ( 76') • Пинеда Орбелин 76' ( Писарро Родольфо ( 76') • Фунес Рохелио 106' ( Сепульведа Жильберто ( 106') • Корона Хесус 91' ( Osvaldo Rodriguez II ( 91')
Запасные: Кота Родольфо • Alan Cervantes • Ороско Хонатан • Kevin Alvarez2 • Альварес Эфраин • Санчес Эрик III
02 августа. Стадион "Allegiant Stadium".