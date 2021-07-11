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​Лосано доставили в больницу с травмой головы

11 Июля 2021, 11:32,

Стартовый матч Золотого кубка КОНКАКАФ получился неудачным для сборной Мексики – «ацтеки» сыграли вничью с командой Тринидада и Тобаго – 0:0. В начале игры травму получил нападающий мексиканской команды Ирвин Лосано. Он ударился головой о колено вратаря и не смог продолжить игру. С травмой головы 25-летнего форварда «Наполи» доставили в больницу.

«Состояние Ирвина Лосано стабильно, он в сознании. Футболисту предстоит дополнительное обследование», - говорится в сообщении пресс-службы мексиканской сборной.

Добавим, что Ирвин Лосано выступает за «Наполи» с лета 2019 года после перехода из голландского ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Мексики, Ирвин Лосано
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