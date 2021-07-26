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США минимально победили Ямайку в 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ

26 Июля 2021, 08:26,

Сборная США стала полуфиналистом Золотого Кубка КОНКАКАФ. В четвертьфинальном поединке американцы минимально обыграли Ямайку со счетом 1:0. Единственный гол под занавес встречи забил Мэттью Хопп.

В 1/2 финала США сыграют против Катара. Матч состоится 30 июля.

Протокол игры  
США 1:0 Ямайка
(1:0) Хопп Мэттью 83'    
Тёрнер Мэтт Винс Сэмюэл Сэндс Джеймс Робинсон Майлз Мур Шакелл   84' (Джоаккини Николас (   84') Акоста Келлин Бузио Джанлука Арриола Пол   63' (Зардес Гьяси (   63') Хопп Мэттью   84' (Кэннон Реджи (   84') Ллетгет Себастьян Дайк Дэрил   63' (Ролдан Кристиан (   63')
Запасные: Льюис Джонатан Гузан Брэд Кесслер Генри Джонсон Шон Белло Джордж Уильямсон Эрик Юилл Джексон
Блэйк Андре Пауэлл Альвас   28' (Фишер Онил (   28') Лоу Дэмион   89' Мур Лайам Лоуренс Кемар Флеммингс Джуниор   86' (Маги Тайрик (   86') Уильямс Девон Daniel Johnson1 Тёрготт Блэйр   50'   74' (Грэй Андре (   74') Бёрк Кори   30'   74' (Николсон Шамар (   74') Рид Бобби
Запасные: Мариаппа Эдриан Бэлл Амари Гектор Майкл Тейлор Деннис Бэйли Леон Барнс Диллон
26 июля. Стадион "AT&T".

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная США, Сборная Ямайки
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Комментарии (1)
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0
don sangre
26 Июля 2021, 08:36
Какая боль......
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