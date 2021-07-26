США минимально победили Ямайку в 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ

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26 Июля 2021, 08:26,
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Сборная США стала полуфиналистом Золотого Кубка КОНКАКАФ. В четвертьфинальном поединке американцы минимально обыграли Ямайку со счетом 1:0. Единственный гол под занавес встречи забил Мэттью Хопп.
В 1/2 финала США сыграют против Катара. Матч состоится 30 июля.
Протокол игры
|(1:0) Хопп Мэттью 83'
Тёрнер Мэтт • Винс Сэмюэл • Сэндс Джеймс • Робинсон Майлз • Мур Шакелл 84' ( Джоаккини Николас ( 84') • Акоста Келлин • Бузио Джанлука • Арриола Пол 63' ( Зардес Гьяси ( 63') • Хопп Мэттью 84' ( Кэннон Реджи ( 84') • Ллетгет Себастьян • Дайк Дэрил 63' ( Ролдан Кристиан ( 63')
Запасные: Льюис Джонатан • Гузан Брэд • Кесслер Генри • Джонсон Шон • Белло Джордж • Уильямсон Эрик • Юилл Джексон
Блэйк Андре • Пауэлл Альвас 28' ( Фишер Онил ( 28') • Лоу Дэмион • 89'Мур Лайам • Лоуренс Кемар • Флеммингс Джуниор 86' ( Маги Тайрик ( 86') • Уильямс Девон • Daniel Johnson1 • Тёрготт Блэйр 50' 74' ( Грэй Андре ( 74') • Бёрк Кори 30' 74' ( Николсон Шамар ( 74') • Рид Бобби
Запасные: Мариаппа Эдриан • Бэлл Амари • Гектор Майкл • Тейлор Деннис • Бэйли Леон • Барнс Диллон
26 июля. Стадион "AT&T".
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная США, Сборная Ямайки