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Золотой кубок КОНКАКАФ 2019

​Дест подвёл сборную США, получив две жёлтые карточки за 30 секунд

22 Ноября 2023 • 05:35 Комментировать

Сборная США сыграла Лиге Наций КОНКАКАФ со сборной Тринидада и Тобаго, но игра сложилась для «янки» неудачно - они остались вдесятером и проиграли матч со счетом 1:2. А подвел команду не кто иной, как бывший игрок «Барселоны» и «Милана» Сержиньо Дест.

Он умудрился получить две желтые карточки за промежуток в тридцать секунд, в результате чего сборная США с конца первого тайма осталась в меньшинстве. Это и позволило Тринидаду не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Сперва Дест намеренно выбил мяч уже после свистка арбитра, а получив желтую карточку, не успокоился и продолжил протестовать - и это привело к удалению. Покидая поле, он с сарказмом послал арбитру «воздушный поцелуй».


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Серджино Дест
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