Сборная США обыграла Катар и вышла в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ

Первым финалистом Золотого Кубка КОНКАКАФ стала сборная США. В 1/2 финала американцы с минимальным счетом одолели команду Катара - 1:0. Автором единственного забитого мяча стал форвард Зардес Гьяси, отметившийся на 86-й минуте.
Стоит отметить, что Катар не реализовал пенальти в начале второго тайма. С точки неудачно пробил Хассан Халид.
Протокол игры
|86' Зардес Гьяси (0:1)
Баршам Месхаал • Ро-Ро • Аль-Рави Бассам • Хухи Буалем • Хассан Абделькарим • Ахмед Хомам • Аль-Хаидос Хассан 72' ( Абдулсалам Абдулла II ( 72') • Будьяф Карим • 40'Хатем Абдулазиз 88' ( Алаэльдин Ахмед ( 88') • Али Альмоэз • Афиф Акрам 77' ( Мунтари Мохаммед ( 77')
Запасные: Мадибо Ассим • Сальман Тарек • Musaab Khoder • Ваад Мохаммед • Хассан Юсеф • Аль-Хамавенде Ахмед • Youssef Youssef • Аль-Шееб Саад • Мохаммед Исмаиль
Тёрнер Мэтт • Мур Шакелл 62' 63' ( Зардес Гьяси ( 63') • Сэндс Джеймс • Робинсон Майлз • Винс Сэмюэл • Бузио Джанлука 63' ( Ролдан Кристиан ( 63') • Акоста Келлин • Ллетгет Себастьян • Арриола Пол 81' ( Джоаккини Николас ( 81') • Дайк Дэрил 63' ( Кэннон Реджи ( 63') • Хопп Мэттью 81' ( Уильямсон Эрик ( 81')
Запасные: Льюис Джонатан • Гузан Брэд • Кесслер Генри • Джонсон Шон • Белло Джордж • Юилл Джексон
30 июля. Стадион "Q2 Stadium".