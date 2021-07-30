Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Золотой кубок КОНКАКАФ

Сборная США обыграла Катар и вышла в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ

30 Июля 2021 • 08:09 Комментировать
Катар
0:1
США
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Первым финалистом Золотого Кубка КОНКАКАФ стала сборная США. В 1/2 финала американцы с минимальным счетом одолели команду Катара - 1:0. Автором единственного забитого мяча стал форвард Зардес Гьяси, отметившийся на 86-й минуте.

Стоит отметить, что Катар не реализовал пенальти в начале второго тайма. С точки неудачно пробил Хассан Халид.

Протокол игры  
Катар 0:1 США
    86' Зардес Гьяси (0:1)
Баршам Месхаал Ро-Ро Аль-Рави Бассам Хухи Буалем Хассан Абделькарим Ахмед Хомам Аль-Хаидос Хассан   72' (Абдулсалам Абдулла II (   72') Будьяф Карим   40' Хатем Абдулазиз   88' (Алаэльдин Ахмед (   88') Али Альмоэз Афиф Акрам   77' (Мунтари Мохаммед (   77')
Запасные: Мадибо Ассим Сальман Тарек Musaab Khoder Ваад Мохаммед Хассан Юсеф Аль-Хамавенде Ахмед Youssef Youssef Аль-Шееб Саад Мохаммед Исмаиль
Тёрнер Мэтт Мур Шакелл   62'   63' (Зардес Гьяси (   63') Сэндс Джеймс Робинсон Майлз Винс Сэмюэл Бузио Джанлука   63' (Ролдан Кристиан (   63') Акоста Келлин Ллетгет Себастьян Арриола Пол   81' (Джоаккини Николас (   81') Дайк Дэрил   63' (Кэннон Реджи (   63') Хопп Мэттью   81' (Уильямсон Эрик (   81')
Запасные: Льюис Джонатан Гузан Брэд Кесслер Генри Джонсон Шон Белло Джордж Юилл Джексон
30 июля. Стадион "Q2 Stadium".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Сборная Катара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Катар 0:1 США 1.88 3.5 4.3
окончен Мексика 2:1 Канада 1.58 3.85 6.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
08:14 · Золотой кубок КОНКАКАФ
Гол Эрреры в добавленное время вывел Мексику в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ
08:09 · Золотой кубок КОНКАКАФ
Сборная США обыграла Катар и вышла в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ
26 Июля
08:26 · Золотой кубок КОНКАКАФ
США минимально победили Ямайку в 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ 3
08:22 · Золотой кубок КОНКАКАФ
Канада обыграла Коста-Рику и вышла в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ 3
11 Июля
11:32 · Золотой кубок КОНКАКАФ
​Лосано доставили в больницу с травмой головы
08 Июля
11:03 · Золотой кубок КОНКАКАФ
Хименес признан лучшим игроком Кубка КОНКАКАФ
08:12 · Золотой кубок КОНКАКАФ
Мексика обыграла США в финале Кубка КОНКАКАФ
06 Июля
21:05 · Золотой кубок КОНКАКАФ
Прогноз на матч Мексика - США: финал Золотого кубка КОНКАКАФ
04 Июля
08:34 · Золотой кубок КОНКАКАФ
Сборная США вышла в финал Кубка КОНКАКАФ благодаря дублю Пулишича
03 Июля
08:46 · Золотой кубок КОНКАКАФ
Мексика дожала Гаити в овертайме и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ
02 Июля
17:35 · Золотой кубок КОНКАКАФ
Прогноз на матч Ямайка - США: кто победит
00:11 · Золотой кубок КОНКАКАФ
Прогноз на матч Гаити - Мексика: ждать ли разгрома
01 Июля
08:08 · Золотой кубок КОНКАКАФ
Определились все полуфиналисты Золотого Кубка КОНКАКАФ
30 Июня
09:09 · Золотой кубок КОНКАКАФ
​Сборная Гаити совершила камбэк в матче с Канадой, Мексика с трудом обыграла Коста-Рику – определились полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ
29 Июня
18:10 · Золотой кубок КОНКАКАФ
США - Кюрасао: прогноз на исход матча
Все новости