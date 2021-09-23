Жирков будет играть за любителей

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков попал в заявочный лист команды «Аминьево», которая выступает в высшем дивизионе Юго-западной лиги.

Скучать Жиркову в составе нового коллектива явно не придётся, поскольку в числе его новых партнёров значатся именитые в прошлом российские футболисты: Дмитрий Комбаров, Александр Павленко, Александр Прудников и Дмитрий Сычёв.

Подтвердил данную информацию журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее Юрию Жиркову запретили тренироваться на базе сборной России.