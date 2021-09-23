Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 228 Комментарии
Любители

Жирков будет играть за любителей

23 Сентября 2021 • 16:08 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков попал в заявочный лист команды «Аминьево», которая выступает в высшем дивизионе Юго-западной лиги.

Скучать Жиркову в составе нового коллектива явно не придётся, поскольку в числе его новых партнёров значатся именитые в прошлом российские футболисты: Дмитрий Комбаров, Александр Павленко, Александр Прудников и Дмитрий Сычёв.

Подтвердил данную информацию журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее Юрию Жиркову запретили тренироваться на базе сборной России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков Аминьево
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Литва (до 17 лет) (жен) 2:2 Казахстан (до 17 лет) (жен)
окончен Швеция (до 17 лет) 8:0 Литва (до 17 лет)
23.09  16:00 Латвия (до 17 лет) ... Чехия (до 17 лет)
23.09  17:00 Армения (до 17 лет) (жен) ... Хорватия (до 17 лет) (жен)
23.09  17:00 Котонспорт ... Фову
24.09  14:00 Испания (до 17 лет) (жен) ... Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
24.09  17:00 Albania U17 W ... Черногория (до 17 лет) (жен)
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
16:08 · Любители
Жирков будет играть за любителей
17 Августа
16:51 · Другое
Матч любительских команд в Москве закончился массовой дракой – арестованы 30 человек 1
12 Ноября
18:24 · Любители
Матич переименует один из стадионов Сербии в честь Моуринью
03 Сентября
20:29 · Любители
В октябре стартует первый раунд «Лиги РБ» по уличному футболу среди команд-любителей
12 Октября
10:13 · Любители
Денис Попов: "Скоро поступлю на категорию Pro, а сейчас практикуюсь на бывших профессионалах" эксклюзив
06 Октября
22:40 · Любители
Матч третьего российского дивизиона завершился со счётом 43:1
04 Сентября
15:22 · Россия. Премьер-лига
Кокорин предоставил игровые футболки 125 детским командам
20 Августа
20:19 · Испания. Ла Лига
Клуб 4-го испанского дивизиона будет играть в форме, на которой изображён Будда-диджей 1
07 Августа
20:00 · Любители
Терёхин: "Дай бог, "Кубань" дойдёт до профессионального уровня"
01 Сентября
10:55 · Любители
Широков заявлен за любительский клуб "Атлантис"
26 Мая
10:20 · Любители
Сычёв не сыграет на Евро среди любителей в отличие от Алдонина и Медведева 1
20 Мая
11:30 · Любители
КОНМЕБОЛ отклонил апелляцию "Бока Хуниорс" 1
04 Июля
10:04 · Любители
Состоялся Суперфинал третьего сезона Всероссийского Чемпионата KFC по мини-футболу
22 Июня
18:03 · Любители
Парк Горького примет Суперфинал Всероссийского чемпионата KFC по мини-футболу
19 Июня
21:41 · Любители
В Москве прошел заключительный отборочный этап Всероссийского Чемпионата KFC 1
Все новости
Рекомендуем