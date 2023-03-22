За ЦСКА против 2DROTS могли сыграть знаменитый актёр и рэпер Баста

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов и директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо в эфире шоу «Это медиафутбол, бро!» рассказали, что в составе «армейцев» Москвы против любительского клуба 2DROTS мог сыграть известный актёр Сергей Бурунов. В клубе рассматривали вариант с его приглашением. Также выйти на поле за ЦСКА мог и российский рэпер Баста.

Свою кандидатуру ЦСКА предлагал и футболист другого медиафутбольного клуба, «Амкала» Антон Чужой. Он является давним поклонником столичных «армейцев».

Напомним, ранее Чалов и Брейдо заявили, что на грядущую игру придут минимум 10 тыс. болельщиков. Но до матча ещё более двух суток и цифра может вырасти вдвое.