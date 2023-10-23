«Зоркий-М» финишировал на третьем месте в чемпионате Московской области Лига А

«Зоркий-М» досрочно финишировал на третьем месте чемпионата Московской области Лига А. Это вторая бронза для команды в последних сезонах. Такого же успеха команда добилась в 2021 году, а в прошлом сезоне вовсе стала победителем соревнований.

Молодежная команда «Зоркого-Красногорска» отметилась серией из 11 матчей без поражений, а также надежной игрой в обороне (всего 22 пропущенных гола на этот момент). Это лучший результат лиги, сообщают «Вести Подмосковья».

Сезон для «Зоркого-М» завершится 28 октября выездным матчем против второй команды «Сатурна». В активе команды перед заключительным поединком 47 очков.