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В седьмом итальянском дивизионе тренер попытался нокаутировать арбитра

27 Сентября 2021 • 21:50 Комментировать

На Апеннинах разгорелся скандал в поединке седьмого дивизиона между командами «Ольеджо-Кастелло» и «Карпиньяно».

В концовке матча, будучи не согласным со своим удалением, алленаторе «Карпиньяно» Джованни Алози выбежал на поле, чтобы выяснить отношения с рефери поединка. Вдохновившись недавним боем за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа, тренер нанёс судье тяжелый удар в лицо, но тот устоял на ногах. Сразу после этого арбитр дал свисток о досрочном окончании поединка.

 

 

Интересно, что Алози вскоре осознал свою неправоту и незамедлительно подал в отставку.

О том, какие санкции ждут тренера-боксёра, станет известно вскоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольеджо-Кастелло Карпиньяно
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