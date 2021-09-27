В седьмом итальянском дивизионе тренер попытался нокаутировать арбитра

На Апеннинах разгорелся скандал в поединке седьмого дивизиона между командами «Ольеджо-Кастелло» и «Карпиньяно».

В концовке матча, будучи не согласным со своим удалением, алленаторе «Карпиньяно» Джованни Алози выбежал на поле, чтобы выяснить отношения с рефери поединка. Вдохновившись недавним боем за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа, тренер нанёс судье тяжелый удар в лицо, но тот устоял на ногах. Сразу после этого арбитр дал свисток о досрочном окончании поединка.

Интересно, что Алози вскоре осознал свою неправоту и незамедлительно подал в отставку.

О том, какие санкции ждут тренера-боксёра, станет известно вскоре.