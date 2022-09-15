REALITY стал победителем московского Кубка селебрити

В Москве на «ВЭБ Арене» прошел финальный поединок московского Кубка селебрити, в котором REALITY обыграли BROKE BOYS.

Решающий матч любительского турнира блогеров и бывших футболистов завершился со счётом 3:1. Что интересно, победители пропустили в этой встрече первыми.

В полуфиналах BROKE BOYS и REALITY соответственно обыграли два самых популярных медийных клуба России, а именно «Амкал» и 2DROTS.

Отметим, что чемпионы московского Кубка селебрити получают награду в размере одного миллиона рублей.

