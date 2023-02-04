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«Амкал» сыграет с командой из первой пятёрки РПЛ

04 Февраля 2023 • 19:13 Комментировать

Основатель, а также президент медийной футбольной команды «Амкал» Герман Попков заявил, что его клуб сыграет в ближайшем будущем с двумя командами из РПЛ. И одна из них сейчас находится в первой пятёрке турнирной таблицы.

«Эти команды хотят сами подготовить большие анонсы к игре с нами. Могу лишь сказать, что одна из них из сейчас находится в первой пятёрке РПЛ, а вторая — из нижней части турнирной таблицы», - цитирует Попкова «РБ Спорт».

Недавно «Амкал» сыграл товарищеские матчи с молодёжным составом лидера РПЛ – «Зенита» (2:3). А также провёл контрольные матчи против молодежной команды из турецкой Суперлиги, немецкой команды «Туркспор» и медийной из России — «Стармикс».

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Евро-Футбол.Ру,
Амкал Герман Попков
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