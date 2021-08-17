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Матч любительских команд в Москве закончился массовой дракой – арестовано 30 человек

17 Августа 2021 • 16:51 Комментировать (1)
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Вечером 15 августа в отдел полиции Москвы поступил звонок о массовой драке на одном из любительских футбольных турниров. Как оказалось, стычка началась после нарушения правил одного из игроков во время матча.

Приехав на место инцидента, сотрудники полиции тут же вызвали подкрепление, так как столкновение было слишком численным. На подмогу приехали еще девять экипажей и один автобус представителей охраны порядка.

Как итог, в отделение было доставлено 30 человек, которые принимали участие в драке. Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что случившееся происходило на Ереванской улице.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
17 Августа 2021 в 17:01
1000 прОцентов это были незалежные нотсысты жеш.
надеюсь херр Андреяс об ентом напишет.
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