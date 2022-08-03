«Фиорентина» без Кокорина не смогла одолеть сборную Катара

Итальянская «Фиорентина» сыграла вничью со сборной Катара в рамках товарищеского поединка. Контрольная встреча не принесла голов и завершилась со счетом 0:0.

Российский форвард «скуадры виолы» Александр Кокорин не принимал участие в поединке.

В ближайшие дни «фиалки» проведут очередную товарищескую встречи. В рамках очного поединка крепкий середняк итальянской Серии А сыграет с действующим обладателем Кубка Испании – севильским «Бетисом». Матч запланирован на шестое августа.

В первом туре стартующего чемпионата Испании «Фиорентина» сыграет с дебютантом чемпионата Италии – «Кремонезе».